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WhatsApp отключит часть пользователей

Артём Кульша
1 час назад
Мессенджер WhatsApp отключит часть функций для пользователей, которые не согласятся с новыми правилами пользования и политикой конфиденциальности. Об этом сообщает Insider.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личной информации компании Facebook, которой принадлежит.
В марте мессенджер стал уведомлять пользователей, что в случае отказа от принятия новых правил пользования и политики конфиденциальности с 15 мая они не смогут читать и отправлять сообщения.
Вчера представитель WhatsApp сообщил Insider, что компания не будет удалять профили несогласных и не станет ограничивать для них функциональность мессенджера сразу с 15 мая.
Через несколько недель такие пользователи начнут терять доступ к списку своих чатов и смогут звонить и писать только тем, кто позвонил или написал им первым. Еще через несколько недель несогласные не смогут получать звонки и сообщения.
«Обновление политики никоим образом не повлияет на конфиденциальность вашего общения с друзьями и семьей», — подчеркнули в WhatsApp.
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