WhatsApp отключит часть пользователей

Мессенджер WhatsApp отключит часть функций для пользователей, которые не согласятся с новыми правилами пользования и политикой конфиденциальности. Об этом сообщает Insider.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личной информации компании Facebook, которой принадлежит.

В марте мессенджер стал уведомлять пользователей, что в случае отказа от принятия новых правил пользования и политики конфиденциальности с 15 мая они не смогут читать и отправлять сообщения.

Вчера представитель WhatsApp сообщил Insider, что компания не будет удалять профили несогласных и не станет ограничивать для них функциональность мессенджера сразу с 15 мая.

Через несколько недель такие пользователи начнут терять доступ к списку своих чатов и смогут звонить и писать только тем, кто позвонил или написал им первым. Еще через несколько недель несогласные не смогут получать звонки и сообщения.