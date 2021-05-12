Названы последствия от легко перенесенного COVID-19

Ученые Университета Южной Дании назвали последствия легко перенесенного COVID-19, который не требовал госпитализации пациента. Хотя риск долгосрочных осложнений низок, стойкие симптомы могут сохраняться и приводить к частому посещению терапевта в первые шесть месяцев после заражения. Выводы специалисты опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases.

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В исследовании приняли участие 8983 человека, у которых были положительные анализы на SARS-CoV-2 с 27 февраля по 31 мая 2020 года, однако не были госпитализированы в течение двух недель после диагноза. В контрольную группу вошли 80 894 человека, которые не болели COVID-19.

Оказалось, что для переболевших коронавирусной инфекцией риск назначения новых лекарств не увеличивался за исключением бронходилатирующих средств (на 0,4 процента). Однако повышалась вероятность таких состояний как одышка (на 0,5 процента) и тромбоза вен (на 0,1 процента). Риск инсульта, энцефалита и психоза не увеличивался. В то же время пациенты с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 посещали своих терапевтов примерно на 20 процентов (в 1,2 раза) чаще, чем те, у кого был отрицательный результат, и посещали клиники для амбулаторного лечения на 10 процентов (в 1,1 раза) чаще.