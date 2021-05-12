Создана вакцина от всех опасных коронавирусов

Новая вакцина, созданная Институтом вакцин Дьюка, в доклинических испытаниях доказала свою эффективность против различных коронавирусных инфекций, включая SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и родственные патогены летучих мышей, которые могут вызвать следующую пандемию. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Фото: Duke University School of Nursing Duke University School of Nursing

Панкоронавирусная вакцина активирует антитела благодаря наночастицам, которые состоят из фрагмента коронавируса (играет роль иммуногена) и адъюванта — соединения, усиливающего иммунную реакцию в ответ на введение в организм иммуногена. Антитела, индуцированные вакциной у макак и мышей, успешно нейтрализовали не только классический штамм уханьского коронавируса, но и новые варианты, возникшие в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

В предыдущих исследованиях ученые определили один конкретный сайт рецептор-связывающего домена, который присутствует у SARS-CoV-2, у его циркулирующих вариантов, а также у коронавирусов летучих мышей, связанных с SARS. Наличие этого домена, характерного для всех патогенных и потенциально опасных коронавирусов, делает все эти патогены очень уязвимыми для перекрестно нейтрализующих антител. Затем команда разработала наночастицу с адъювантом 3M-052 — агонистом толл-подобных рецепторов 7 и 8, которые распознают характерные для патогенов структуры и активируют иммунный ответ.

В ходе испытаний на обезьянах новая вакцина блокировала инфекцию COVID-19 на 100 процентов. Наночастицы также вызвали значительно более высокие уровни нейтрализации у животных, чем существующие вакцины или естественная инфекция у людей.