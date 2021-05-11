ASUS представила экстремально мощный игровой ноутбук

ASUS представила самый мощный ноутбук в своей игровой линейке — Zephyrus S17. Он получил полностью переработанный корпус и топовое «железо».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Zephyrus S17 оснащается последними моделями процессоров и видеокарт. Графика представлена NVIDIA GeForce RTX 3080, а процессор — новейшим CPU Intel 11-го поколения Core i9-11900H. TGP подняли до 140 Вт. У модели можно увеличить оперативную память (до 48 ГБ в совокупности) и поменять SSD.

Оптико-механическая клавиатура у ноутбука размещена сверху. Часть корпуса приподнимается, создаётся угол в 5 градусов, и при этом открывается пространство для воздуха. Это улучшает охлаждение устройства.

Zephyrus S17 получил экран разрешением 4K и частотой обновления до 165 Гц (но при высочайшем разрешении — 120 Гц). Ноутбук поддерживает интерфейсы Thunderbolt 4, DisplayPort 1.2, USB 3.1. Через Thunderbolt устройство можно заряжать. Габариты Zephyrus S17 составляют 394 x 264 x 199 мм, вес — 2,6 кг.

Zephyrus S17 ASUS