У пользователей наушников Samsung появились боли в ушах

Побочными эффектами при использовании наушников Samsung назвали боль в ушах и воспаление. Об этом сообщает китайское издание ITHome со ссылкой на местное телевидение.

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Журналисты ссылаются на многочисленные жалобы пользователей новой гарнитуры Galaxy Buds Pro. По словам владельцев наушников, те испытывают проблемы с использованием аудиоаксессуара. Некоторые обладатели девайса заявили, что чувствуют боль в ушах при прослушивании музыки. В ряде случаев пользователи рассказали о появлении в ушной раковине излишней влаги и дискомфорта.

Также встречаются отчеты, согласно которым пользователи жалуются на боль вследствие воспаления слухового канала. У некоторых покупателей Galaxy Buds Pro наушники вызвали появление аллергии и выделение гноя.

В компании уже отреагировали на проблему. По словам представителей Samsung, перед выходом на рынок наушники были тщательно протестированы с учетом рекомендаций медиков. Испытания подтвердили, что материал, из которого изготовлена гарнитура, не содержит опасных веществ.

Однако специалисты поддержки корейской компании заметили, что Galaxy Buds Pro имеют внутриканальную конструкцию, поэтому могут вызвать неудобства и раздражение у ряда пользователей. Во избежание появления аллергии и воспалений в Samsung рекомендовали регулярно чистить гарнитуру сухой салфеткой и не позволять образовываться влаге на амбушюрах гаджета.