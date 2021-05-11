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Британские пользователи App Store подали коллективный иск против Apple на $2,1 млрд

ТАСС
47 минут назад
Британские пользователи магазина приложений App Store подали коллективный иск против Apple, заявив, что вынуждены переплачивать за электронные товары и услуги из-за монополистской политики производителя смартфонов. Как сообщило во вторник информагентство PA, сумма иска может достичь £1,5 млрд ($2,12 млрд), так как число пострадавших пользователей в Соединенном Королевстве оценивается без малого в 20 млн человек.
Против Apple подали коллективный иск на $2,1 млрд
Фото: ReutersReuters
Истцы добиваются компенсаций для всех британских владельцев мобильных устройств Apple, покупавших приложения и подписки, а также электронные товары или услуги внутри представленных в App Store приложений или игр после 1 октября 2015 года. Со всех подобных платежей Apple получает комиссию в размере 30% (в начале года в некоторых случаях она была сокращена до 15%), что вынуждает разработчиков приложений завышать цены. Альтернатив пользователям они предложить не могут, так как Apple разрешает установку приложений только из App Store и осуществление оплаты лишь по своим правилам. Иск будет рассматривать лондонский Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции.
"Магазин App Store был прекрасным местом, давшим дорогу множеству интересных и инновационных услуг, приносящих пользу миллионам людей, включая меня, - говорится в заявлении организатора иска Рейчел Кент, читающей курс цифровой экономики в Королевском колледже Лондона. - Однако спустя 13 лет после своего создания он по-прежнему не имеет альтернативы для миллионов пользователей. Apple строго контролирует доступ к миру приложений и берет [с разработчиков] плату за вход и пользование, что совершенно неоправданно. Это неприемлемое поведение монополиста".

Наступление на Apple

В марте британское Управление по конкуренции и рынкам начало проверку деятельности Apple из-за жалоб разработчиков приложений на правила App Store, которые они считают несправедливыми и подавляющими конкуренцию. В июне 2020 года антимонопольные проверки в отношении компании были также инициированы Еврокомиссией, подозревающей, что особенности работы App Store и платежной системы Apple Pay не отвечают нормам ЕС.
В этом месяце в Калифорнии началось рассмотрение антимонопольного иска, поданного против Apple компанией Epic Games, добивающейся масштабных изменений в работе рынка мобильных приложений. После того как созданная ею популярная игра Fortnite была удалена из каталогов App Store и Google Play за попытку обойти встроенные платежные механизмы магазинов, Epic Games возглавила коалицию разработчиков, предъявляющих претензии к Google и Apple.
Производителя популярных электронных устройств обвиняют также в том, что правила App Store дают ее собственным приложениям преимущества в конкуренции со сторонними аналогами. Apple считает претензии разработчиков безосновательными.
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