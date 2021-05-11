Против Apple подали коллективный иск на $2,1 млрд

"Магазин App Store был прекрасным местом, давшим дорогу множеству интересных и инновационных услуг, приносящих пользу миллионам людей, включая меня, - говорится в заявлении организатора иска Рейчел Кент, читающей курс цифровой экономики в Королевском колледже Лондона. - Однако спустя 13 лет после своего создания он по-прежнему не имеет альтернативы для миллионов пользователей. Apple строго контролирует доступ к миру приложений и берет [с разработчиков] плату за вход и пользование, что совершенно неоправданно. Это неприемлемое поведение монополиста".