Против Apple подали коллективный иск на $2,1 млрд

Истцы добиваются компенсаций для всех британских владельцев мобильных устройств Apple, покупавших приложения и подписки, а также электронные товары или услуги внутри представленных в App Store приложений или игр после 1 октября 2015 года. Со всех подобных платежей Apple получает комиссию в размере 30% (в начале года в некоторых случаях она была сокращена до 15%), что вынуждает разработчиков приложений завышать цены. Альтернатив пользователям они предложить не могут, так как Apple разрешает установку приложений только из App Store и осуществление оплаты лишь по своим правилам. Иск будет рассматривать лондонский Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции.