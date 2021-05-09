Знамя Победы развернули на МКС

«Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий принял участие в акции «Бессмертный полк» на борту Международной космической станции», – сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.
На снимках, опубликованных в посте, запечатлен Новицкий на фоне копии Знамени Победы, и ноутбук с фотографиями ветеранов.
Ранее акцию «Бессмертный полк» провели в Антарктиде. Участники шествия выстроились в колонну, взяли портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной и прошлись по заснеженным просторам материка при температуре минус 80 градусов по Цельсию.