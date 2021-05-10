В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Брелок Apple AirTag впервые взломали

Ferra.ruиещё 1
53 минуты назад
На весенней презентации Apple представила брелоки AirTag и много рассказывала об их безопасности. Тем не менее, устройства взломали. К счастью, это сделал исследователь безопасности, а не злоумышленник.
Брелок Apple AirTag впервые взломали
Фото: ferra.ruferra.ru
Профессионал изменил NFC URL метки, чтобы переключить её в режим потерянной (Lost Mode). Исследователь рассказал, что получил доступ к интегральной схеме AirTag, которая используется для контроля устройства. Специалист мог сам решить, что должна делать метка. На видео ниже показаны отличия взломанного брелока от стандартного. В то время как оригинальный AirTag открывает веб-сайт Find My, модифицированная метка предлагает открыть сторонний URL. Это может использоваться злоумышленниками для фишинга.
Теперь Apple следует реализовать механизм блокировки на стороне сервера, чтобы предотвратить доступ модифицированного AirTag к Find My.
Наука и техника,Гаджеты,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители