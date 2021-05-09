NASA повысило стоимость туристических полётов на МКС

В начале марта SpaceNews сообщило, что стоимость доставки 1 кг груза на МКС выросла с $3000 до $20 000, тогда как за доставку обратно со станции на Землю придётся заплатить $40 000 вместо прежних $6000. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
, комментируя эту новость, поблагодарил американских коллег за то, что они в своё время целенаправленно занижали цены на рынке пусковых услуг. По мнению топ-менеджера, это стало «пинком» для госкорпорации, который заставил её сокращать издержки и снижать собственные цены.