NASA повысило стоимость туристических полётов на МКС

Кроме того, предварительная доставка еды и других грузов для этих миссий на грузовых кораблях NASA и утилизация отходов обойдутся в $88 000–164 000 в день на человека. За еду с туристов возьмут $2000 в день с каждого. От $40 до $1500 в день придётся заплатить за припасы для экипажа МКС. В итоге на однонедельную миссию на МКС из четырёх частных астронавтов компании-заказчику придётся выделить ещё $2,5 млн.