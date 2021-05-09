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NASA резко повысило стоимость доставки туристов на МКС

Секрет Фирмыиещё 1
2 часа назад
NASA резко повысило стоимость доставки туристов на Международную космическую станцию (МКС). Но первые туристы SpaceX Илона Маска полетят по старым расценкам.
NASA повысило стоимость туристических полётов на МКС
Фото: PixabayPixabay
Согласно прайс-листу, опубликованному в июне 2019 года, американское космическое агентство брало с одного туриста $11 250 в сутки за средства жизнеобеспечения и туалет, а также $22 500 за продукты питания, воздух и другое снабжение. Исходя из этого, гипотетическая однонедельная миссия на МКС из четырёх астронавтов обошлась бы в $945 000, сообщило издание SpaceNews.
Теперь за обслуживание частной миссии с компании-заказчика будут взимать $5,2 млн — столько стоит время, которое экипаж МКС потратит на астронавтов-туристов. Ещё $4,8 млн возьмут за планирование миссии.
Кроме того, предварительная доставка еды и других грузов для этих миссий на грузовых кораблях NASA и утилизация отходов обойдутся в $88 000–164 000 в день на человека. За еду с туристов возьмут $2000 в день с каждого. От $40 до $1500 в день придётся заплатить за припасы для экипажа МКС. В итоге на однонедельную миссию на МКС из четырёх частных астронавтов компании-заказчику придётся выделить ещё $2,5 млн.
Ранее «Секрет» писал, что компания-координатор частных космических полётов Axiom Space назвала имена космических туристов, которые отправятся в первый частный полёт на корабле Crew Dragon от компании SpaceX Илона Маска в 2022 году. Пересмотренные цены не коснутся этого полета, заверили в NASA и Axiom.
В начале марта SpaceNews сообщило, что стоимость доставки 1 кг груза на МКС выросла с $3000 до $20 000, тогда как за доставку обратно со станции на Землю придётся заплатить $40 000 вместо прежних $6000. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя эту новость, поблагодарил американских коллег за то, что они в своё время целенаправленно занижали цены на рынке пусковых услуг. По мнению топ-менеджера, это стало «пинком» для госкорпорации, который заставил её сокращать издержки и снижать собственные цены.
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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