«Сход с орбиты»: куда упали обломки китайской ракеты

Обломки неуправляемой китайской ракеты рухнули на Землю в районе Индийского океана. Пока неясно, долетела ли какая-либо их часть до суши. Ракета стала одним из самых крупных объектов, вошедших в атмосферу Земли за последние годы.

Обломки китайской ракеты "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан к западу от Мальдивских островов, сообщает CNN по данным Китайского космического агентства . Основная часть ракеты, по данным Китайского управления пилотируемой космической техники, сгорела при входе в атмосферу. Неясно, упали ли какие-либо обломки на атолл.

Космическое командование ВВС США подтвердило падение ракеты, отметив, что неизвестно, долетели ли обломки до суши или воды.

Ракета длиной почти 33 м и массой около 18 тонн 29 апреля вывела на орбиту первый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной станции. Гигантская первая ступень ракеты на начальном этапе запуска работала вместе с четырьмя жидкостными ускорителями, которые придавали ей дополнительный импульс, позволяя какое-то время оставаться на орбите. Когда ракета израсходовала топливо, она оставалась в космосе до тех пор, пока гравитация не притянула ее к Земле. Обычно такого стараются избегать - большинство ракет, используемых для вывода в космос спутников и других объектов, либо так и остаются в космосе, либо под контролем специалистов возвращаются на Землю и затапливаются в океане.

За ракетой наблюдали космические агентства многих стран, в том числе и России

"Завершен неуправляемый сход с околоземной орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5B, - сообщил Роскосмос в Twitter. - В воскресенье объект вошел в атмосферу Земли и, по данным #АСПОСОКП, примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана".

Европейское космическое агентство предсказывало падение в области между 41,5 северной и 41,5 южной широтами, что охватывало практически всю Америку к югу от Нью-Йорка, всю Африку и Австралию, часть Азии к югу от Японии и европейские районы Испании, Португалии, Италии и Греции. В Роскосмосе ранее заверили, что России падение ракеты не грозит.

"По проведенным российскими специалистами расчетам ступень Long March 5B прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени с 04:00 мск 8 мая по 23:00 мск 9 мая 2021 года. Время прекращения баллистического существования ступени с определением возможного района его падения будет уточняться по мере обновления параметров движения объекта, — сообщила пресс-служба госкорпорации. — Часть конструкций ступени ракеты-носителя прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. 7-8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Территорию Российской Федерации данная ситуация не заденет".

Ракета стала одним из крупнейших объектов, упавших на Землю в последнее время, после разрушения в 2018 году над Тихим океаном части китайской космической лаборатории и возвращения в атмосферу в 2020 году еще одной "Чанчжэн-5В".

Несмотря на попытки уменьшить количество космического мусора, на земной орбите сегодня находятся сотни тысяч объектов. Большинство из них размером не больше кулака, и, падая на Землю, они просто сгорают в атмосфере. Но крупные объекты, такие, как "Чанчжэн-5В", могут пережить вход в атмосферу. И, если они упадут в людных районах, это может закончиться трагедией.

Впрочем, конкретно в этом случае серьезных поводов для волнений, по мнению специалистов, не было.

"Я не думаю, что люди должны принимать меры предосторожности, — отмечал ранее астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл. — Риск того, что будет какой-то ущерб или что обломки ракеты кому-то навредят, довольно мал. Не ничтожен, это может случиться, но шансы очень низкие. Поэтому я бы не стал переживать. Есть гораздо более серьезные поводы для беспокойства".