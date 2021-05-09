Ученые натренировали пчел выявлять коронавирус в крови

В Нидерландах
ученые заявили, что пчелы могут определять коронавирус. Об этом заявило агентство Reuters.
Фото: Мария Попова, «Мир 24» Мария Попова, «Мир 24»
Медоносным насекомым достаточно окунуть хоботок в образец крови. Исследователи считают, что эта эффективная и малозатратная методика. Процесс занимает всего несколько секунд.
Пчелы выявляют больных по особому запаху, который издает человек с коронавирусом. Ученые считают, что теоретически пчел можно натренировать на этот раздражитель.
Медоносные пчелы могу чувствовать запах на больших расстояниях. Пока определять коронавирус по запаху научили собак, но биологи обращают внимание, что обоняние у этих насекомых в разы острее.