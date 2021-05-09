Ученые натренировали пчел выявлять коронавирус в крови

Нидерландах ученые заявили, что пчелы могут определять коронавирус. Об этом заявило агентство Reuters.

Фото: Мария Попова, «Мир 24» Мария Попова, «Мир 24»

Медоносным насекомым достаточно окунуть хоботок в образец крови. Исследователи считают, что эта эффективная и малозатратная методика. Процесс занимает всего несколько секунд.

Пчелы выявляют больных по особому запаху, который издает человек с коронавирусом. Ученые считают, что теоретически пчел можно натренировать на этот раздражитель.