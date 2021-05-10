В Москве задержали четырёх человек за попытку помешать репетиции парада

В Москве
9 мая на Тверской улице задержали мужчину с пистолетом. Как стало известно РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов
проводили проверку жилого сектора в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Так был обнаружен москвич, в квартире у которого находился пистолет с одним патроном, но при этом документов на оружие у мужчины не было. Инцидент произошел утром перед началом военного парада. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту в настоящее время проводится проверка.