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Мужчину с пистолетом задержали перед началом парада в центре Москвы

ЧП Столицаиещё 2
1 час назад
В Москве 9 мая на Тверской улице задержали мужчину с пистолетом. Как стало известно РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов проводили проверку жилого сектора в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Так был обнаружен москвич, в квартире у которого находился пистолет с одним патроном, но при этом документов на оружие у мужчины не было. Инцидент произошел утром перед началом военного парада. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту в настоящее время проводится проверка.
В Москве задержали четырёх человек за попытку помешать репетиции парада
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица
Наука и техника,МВД,РЕН ТВ,Москва,
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