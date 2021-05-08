Раскрыты опасные последствия антисептиков

Главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко в беседе с URA.RU назвала три опасных последствия частого использования антисептиков.

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По ее словам, в первую очередь антисептик нарушает нормальную микрофлору кожи. «Это ни что иное, как естественная защита, и, уничтожая ее, мы способствуем развитию какой-то патогенной флоры», — сказала врач.

Кроме того, возникает сухость кожи, а также формируется устойчивость микроорганизмов к тем антисептикам, которые используются. Чаленко добавила, что в продаже появилось очень много контрафактных антисептиков, которые содержат метиловый спирт, при вдыхании которого можно получить токсичное поражение.

Специалист посоветовала мыть руки с мылом. По ее с словам, антисептики — это удел медицинских организаций. «Там просто другая микрофлора и там все равно идет внедрение внутрь организма, так как требуется повышенная обработка поверхности кожи», — заключила она.