Астрономы из проекта Virtual Telescope сделали снимок китайской ракеты Long March 5B («Чанчжэн-5B Y2»), которая вышла из строя и на большой скорости падает на Землю. Экспертам пришлось сделать кадр с секундной выдержкой, чтобы сфотографировать вторую ступень ракеты-носителя.