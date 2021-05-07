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Астрономы выложили снимок падающей на Землю китайской ракеты

Ura.Ru
2 часа назад
Астрономы из проекта Virtual Telescope сделали снимок китайской ракеты Long March 5B («Чанчжэн-5B Y2»), которая вышла из строя и на большой скорости падает на Землю. Экспертам пришлось сделать кадр с секундной выдержкой, чтобы сфотографировать вторую ступень ракеты-носителя.
Кадр появился на сайте проекта. Отмечается, что в момент снимка ступень ракеты находилась приблизительно в 700 км от телескопа. Солнце при этом всего на несколько градусов было ниже горизонта, из-за чего небо было невероятно ярким, отмечает LIFE.
virtualtelescope.eu
29 апреля ракета-носитель «Чанчжэн-5B Y2» с модулем «Тяньхэ» стартовала с космодрома на острове Хайнань. После запуска она вышла из-под контроля. Ожидается, что она может совершить падение на Землю с 8 по 10 мая. В Роскосмосе ответили на сообщения об этой угрозе.
Наука и техника,Видео,Роскосмос,
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