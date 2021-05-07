США отказались сбивать китайскую ракету

Он указал, ссылаясь на последние оценки экспертов, что ракета должна упасть где-то между 8 и 9 мая. Глава Пентагона также отметил, что у США есть возможности сбить ее. Ранее стало известно, что обломки ракеты "Чанчжэн-5Б" могут упасть в густонаселенном районе. 29 апреля Китайское национальное космическое управление запустило ракету-носителя тяжелого класса "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B). Она успешно вывела на орбиту базовый модуль будущей национальной космической станции "Тяньхэ". Впоследствии ракета потеряла контроль.