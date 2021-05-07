В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Пентагоне заявили, что не планируют сбивать неуправляемую китайскую ракету

Газета.Ruиещё 2
28 минут назад
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, США не планируют сбивать китайскую тяжелую ракету-носитель "Чанчжэн-5Б", которая выполняет неуправляемый сход с орбиты, передает ТАСС. По словам глава Минобороны Соединенных Штатов, американская сторона рассчитывает, что ракета упадет в безопасном месте.
США отказались сбивать китайскую ракету
Фото: ReutersReuters
"Мы надеемся, что она упадет там, где не нанесет никому ущерба. Надеемся, что в океане или в другом подобном месте", — сказал Остин.
Он указал, ссылаясь на последние оценки экспертов, что ракета должна упасть где-то между 8 и 9 мая. Глава Пентагона также отметил, что у США есть возможности сбить ее. Ранее стало известно, что обломки ракеты "Чанчжэн-5Б" могут упасть в густонаселенном районе. 29 апреля Китайское национальное космическое управление запустило ракету-носителя тяжелого класса "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B). Она успешно вывела на орбиту базовый модуль будущей национальной космической станции "Тяньхэ". Впоследствии ракета потеряла контроль.
Наука и техника,Армия,Наука,Ллойд Остин,Пентагон,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители