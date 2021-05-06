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Роскосмос: китайская ракета может упасть на Землю 8 мая

Вероника Полынина
1 час назад
Центральная ступень китайской ракеты «Чанчжэн-5В» может войти в атмосферу Земли 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.
Роскосмос: китайская ракета может упасть на Землю 8 мая
Фото: ReutersReuters
Часть конструкций ступени ракеты-носителя сгорит в плотных слоях атмосферы, но отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.
В Роскосмосе обозначили возможную область падения ракеты. В нее попала большая часть Южной Америки, весь Африканский континент, Австралия, а также Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Дели, Токио, Баку, Мадрид, Джакарта, Пекин, Ханой, Рим и др.
В госкорпорации отметили, что точное время и координаторы входа ракеты в атмосферу Земли можно будет определить не ранее чем за сутки до события.
Как сообщал «Рамблер», ракета «Чанчжэн-5В» в конце апреля доставила на орбиту модуль национальной космической станции «Тяньхэ». Теперь центральный модуль ракеты свободно вращается вокруг Земли со скоростью 27,6 тысяч км/ч, постепенно снижаясь.
Наука и техника,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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