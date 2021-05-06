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Останки динозавра неизвестного вида обнаружены в Китае

Деловая газета "Взгляд"
27 минут назад
Палеонтологи нашли на юго-западе Китая окаменелые кости динозавра неизвестного вида, который жил во времена юрского периода (около 200-150 млн лет назад), его длина достигала примерно 1,7 м, сообщило агентство Синьхуа.
Останки динозавра неизвестного вида обнаружены в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ученые из Юньнаньского университета с помощью гистологического анализа определили, что динозавру было около трех лет. Исследователи установили, что ящер был травоядным и питался папоротниками и хвоей. Пока находку не удалось отнести к известным ранее видам динозавров. Однако ученые определили, что он принадлежал к группе завроподов – четвероногих доисторических ящеров с относительно длинными хвостами и шеями, но небольшим размером головы, передает РИА «Новости».
По мнению палеонтологов, динозавр мог утонуть в результате наводнения, что позволило полностью сохраниться большей части его костей.
Находка была сделана на территории уезда Луфэн Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань. В 1938 году исследователи впервые обнаружили в этой местности большое скопление окаменелых останков более 30 видов динозавров.
Ранее исследователи из Аргентины изучили останки нового вида динозавра, найденные в Патагонии, хищное животное назвали Llukalkan aliocranianus – тот, кто вызывает страх.
Наука и техника,Синьхуа,РИА Новости,Китай,
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