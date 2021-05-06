Останки динозавра неизвестного вида обнаружены в Китае

По мнению палеонтологов, динозавр мог утонуть в результате наводнения, что позволило полностью сохраниться большей части его костей.

Находка была сделана на территории уезда Луфэн Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань. В 1938 году исследователи впервые обнаружили в этой местности большое скопление окаменелых останков более 30 видов динозавров.