Переписка Джобса раскрыла давний конфликт между Apple и Facebook

Судебное разбирательство Apple и разработчика игр Epic Games вывело на свет малоизвестные до этого времени факты о корпоративных войнах. Обнародованная переписка покойного сооснователя Apple Стива Джобса с топ-менеджерами указывает на то, что корни нынешнего конфликта производителя айфонов и соцсети Facebook лежат в событиях десятилетней давности.

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За ходом процесса следил телеканал CNBC. Переписку Джобса, датируемую 2011 годом, представила на суде компания Epic Games, выступившая против дискриминирующих правил Apple. Речь зашла о правилах магазина AppStore, которые не позволяют выпускать некоторые приложения в том виде, в каком хотелось бы разработчикам. Например, из-за них в 2020 году пришлось отложить запуск Facebook Gaming для iPhone, а с 2021 года Facebook снабдили ярлыком собирателя данных. Как оказалось, схожий конфликт имел место и десять лет назад, из-за чего приложение Facebook для iPad вышло со значительной задержкой.

История вопроса

Представленную на суде переписку начал в июле 2011 года топ-менеджер Apple Скотт Форсталл , в то время отвечавший за программное обеспечение. Он обратился к Стиву Джобсу и руководителю направления маркетинга Филу Шиллеру с информацией о приложении Facebook для iPad. Скотт сообщил коллегам, что поговорил с «Марком» (предположительно, речь шла о гендиректоре Facebook Марке Цукерберге ) и заявил ему, что Facebook не следует включать в утилиту для планшетов другие «встроенные приложения».

На тот момент Facebook как раз трансформировал свою социальную сеть в крупную платформу для игр и приложений, из которых наиболее известной на тот момент была виртуальная ферма Farmville. По словам Форсталла, «Марку» не понравилась позиция Apple: он заявил, что не уверен в необходимости версии Facebook для iPad без подобных приложений. В ответ руководство Apple решило запретить Facebook использовать ссылки, ведущие на сайты в браузере Safari.

В продолжившейся через несколько дней переписке Форсталл сообщил о «долгом разговоре» с «Марком», которому не понравилось и ответное предложение. В конечном итоге сторонам удалось прийти к компромиссу. Facebook пришлось отказаться от использования на iOS собственной валюты Credits, за которую пользователи могли покупать предметы в играх и приложениях на Facebook. Однако то, что об этом пришлось так долго договариваться, не слишком понравилось Стиву Джобсу, который в процессе обсуждения пару раз назвал компанию Цукерберга Fecebook (от feces — «фекалии»).

Facebook продолжает страдать от политики Apple и в 2021 году. В 2020 году IT-гигант обвинил соцсеть в слежке за пользователями и стремлении собирать как можно больше данных, пообещав выпустить обновление, которое положит этому конец. Последняя версия iOS требует уведомлять пользователей о сборе их данных, из-за чего у приложений в App Store принудительно появились «ярлыки конфиденциальности». В свою очередь, в Facebook и Instagram появилось предупреждение о том, что передача данных необходима, чтобы приложения оставались бесплатными для пользователей.

Что хочет Epic Games?

Epic Games, предоставившая переписку на заседании суда, пыталась проиллюстрировать несправедливость Apple в отношении разработчиков приложений, злоупотребление властью и ущемление конкуренции. Сама Apple утверждает, что правила позволяют пользователям, которые отдают деньги разработчикам, чувствовать себя в безопасности, В конечном счёте условия помогают создателям приложений, «позволяя» им зарабатывать на пользователях iOS-устройств, уверены в корпорации.