Треть россиян пользуется уникальными паролями

Большинство россиян запоминают пароли от своих аккаунтов в интернете, сообщает газета "Известия".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При этом, отвечая на вопрос о способах хранения учетных данных, порядка 40 процентов граждан отметили, что применяют функцию автосохранения в телефоне или браузере. 29 процентов человек фиксируют данные на бумаге, 18 процентов записывают их в телефоне, планшете или компьютере.

Уникальные пароли для всех ресурсов создают лишь 28 процентов респондентов. Столько же процентов человек применяют набор из нескольких комбинаций символов. Одинаковое сочетание для всех сайтов ставят 17 процентов граждан, а 27 процентов меняют свой подход в зависимости от задачи.

Трудные пароли устанавливают 49 процентов людей, средние – 44 процента, простые – 7 процентов.

Руководитель направления информационной безопасности НСПК Артем Гутник отметил, что уникальные пароли для разных учетных записей позволят обезопасить себя. При этом самым надежным способом хранения такой информации является запоминание.

"Хранение паролей на бумаге – самый небезопасный вариант, так как к записанной на ней информации проще всего получить доступ третьим лицам. Нередки случаи, когда люди кладут в бумажник с банковскими картами листок с записанными PIN-кодами, чего делать ни в коем случае не нужно", – сказал Гутник.

Также небезопасно ставить один и тот же пароль на разных сервисах, поскольку это повышает риск взлома, подчеркнула эксперт по информационной безопасности в "Одноклассниках" Александра Сватикова.

"Яндексе" добавили, что даже сложное сочетание символов, применяемое на нескольких ресурсах, небезопасно. Там отметили, что регулярно отслеживают появление различных баз украденных паролей.

Уточняется, что во многих компаниях пользователям настоятельно рекомендуют использовать сложные сочетания букв, цифр и знаков.

Директор департамента информационной безопасности банка "Открытие" Илья Сулоев отметил, что банк не хранит пароли клиентов в открытом виде и не имеет к ним доступа. В связи с этим, по его словам, повышается риск несанкционированного доступа к финансам клиента.