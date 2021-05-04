SpaceX осуществила запуск ракеты со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила во вторник очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Фото: Reuters Reuters

Старт с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в непосредственной близости от мыса Канаверал (штат Флорида), состоялся в 15:01 по времени Восточного побережья США (22:01 мск). Предыдущий запуск партии микроспутников прошел 29 апреля.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при восьми запусках. Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.