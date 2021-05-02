Рассекречен новый смартфон Google Pixel

В Instagram-аккаунте Made By Google появилось фото с неизвестным смартфоном. Это не Google Pixel 4a, а значит можно сделать вывод, что компания рассекретила новый Pixel 5a.

Google Pixel 4a вышел только в двух цветах — чёрном и голубом. На фото же запечатлён аппарат белого цвета. Маловероятно, что Google просто выпустит новый цветовой вариант для Pixel 4a. То есть на снимке, скорее всего, Pixel 5a.

Кроме того, кнопка питания на показанном смартфон напоминает решение из предыдущей серии Pixel 3.

Ранее в сети уже публиковали неофициальные рендеры Pixel 5a. По ним было видно, что у смартфона будет похожий на Pixel 4a 5G дизайн. Ожидается, что корпус Pixel 5a будет пластиковым и окажется чуть толще.