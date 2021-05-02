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Мощная солнечная буря «ударит» по Земле

ТК «Звезда»иещё 1
14 минут назад
На Земле может произойти сбой в работе спутниковых сетей из-за «удара» мощной солнечной бури. По данным специалистов, ее скорость порядка 500 километров в секунду (1,8 миллиона километров в час).
Мощная солнечная буря «ударит» по Земле
Фото: NASANASA
Бурю обнаружили после того, как в солнечной атмосфере образовалась дыра, извергающая солнечные частицы в космос. Сейчас она находится на прямом пути к Земле.
«Поток частиц находится на прямом столкновении с Землей и, вероятно, должен ударить 2 мая», - пишет Express.
Астрономы классифицировали явление как шторм класса G1, способный привести к «слабым колебаниям электросети» и может иметь «незначительное влияние на работу спутников».
Специалисты акцентируют, что солнечные вспышки являются регулярным явлением. Большая часть из них безвредна для планеты, однако способна нанести вред технологиям.
Ранее сообщалось, что в ходе изучения специфики бури на поверхности Солнца ученые установили, что в этом столетии может произойти одна из самых мощных вспышек, которая приведет к нехватке энергии на Земле.
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