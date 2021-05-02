Мощная солнечная буря «ударит» по Земле

На Земле может произойти сбой в работе спутниковых сетей из-за «удара» мощной солнечной бури. По данным специалистов, ее скорость порядка 500 километров в секунду (1,8 миллиона километров в час).

Фото: NASA NASA

Бурю обнаружили после того, как в солнечной атмосфере образовалась дыра, извергающая солнечные частицы в космос. Сейчас она находится на прямом пути к Земле.

«Поток частиц находится на прямом столкновении с Землей и, вероятно, должен ударить 2 мая», - пишет Express.

Астрономы классифицировали явление как шторм класса G1, способный привести к «слабым колебаниям электросети» и может иметь «незначительное влияние на работу спутников».

Специалисты акцентируют, что солнечные вспышки являются регулярным явлением. Большая часть из них безвредна для планеты, однако способна нанести вред технологиям.