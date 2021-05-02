В 03:35 мск аппарат отделился от Международной космической станции (МКС) и начал свое возвращение на Землю, которое заняло около семи часов. Как отмечается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, в последний раз приводнение корабля в ночных условиях с американскими астронавтами на борту произошло 27 декабря 1968 года, когда возвратившийся после облета Луны корабль "Аполлон-8" с астронавтами NASA Фрэнком Борманом, Джеймсом Ловеллом
и Уильямом Андерсом приводнился в Тихом океане.