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Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

ТАСС
21 минуту назад
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-1 вернулся на Землю, успешно приводнившись в Атлантический океан. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Приводнение корабля под названием Resilience с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло у побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 мск).
В 03:35 мск аппарат отделился от Международной космической станции (МКС) и начал свое возвращение на Землю, которое заняло около семи часов. Как отмечается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, в последний раз приводнение корабля в ночных условиях с американскими астронавтами на борту произошло 27 декабря 1968 года, когда возвратившийся после облета Луны корабль "Аполлон-8" с астронавтами NASA Фрэнком Борманом, Джеймсом Ловеллом и Уильямом Андерсом приводнился в Тихом океане.
Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции и 17 апреля вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17".
24 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.
Наука и техника,Видео,Майкл Хопкинс,Виктор Гловер,Соити Ногути,Кэтлин Рубинс,Джеймс Ловелл,Сергей Рыжиков,SpaceX,NASA,Европейское космическое агентство,Соединенные Штаты,
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