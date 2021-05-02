Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon благополучно отстыковался от Международной космической станции. Теперь он направляется на Землю, полет транслирует НАСА
на официальном YouTube-канале. Команду на начало отстыковки дали в 3.30 мск. Приводнение корабля должно произойти примерно через шесть с половиной часов. Оно будет совершено в районе Мексиканского залива у побережья Флориды в США. Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре прошлого года. Среди членов экипажа были американцы Майкл Хопкинс
, Виктор Гловер
и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути
. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке. Ранее сообщалось, что экипаж Crew Dragon-1 закрыл люк перед отстыковкой от МКС. Кроме того, Россия повторила космический рекорд, установленный 30 лет назад. Данная безаварийная серия стартовала после пилотируемого запуска в октябре 2018 года.