Нейросеть научилась видеть деменцию у водителей

Нейросеть теперь умеет определять деменцию водителей по их поведению за рулем. Точность оценки составляет минимум 66%.

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Стало известно, что нейросеть получила новую способность — определять старческую деменцию, опираясь на поведение водителя во время управления транспортным средством. Как сообщают специалисты, точность проверки составляет 66%. Если в базе указать возраст, пол и образование, то точность повышается до 88%.

Заметим, что нейросеть опирается на некоторые признаки, которые указывают на отклонения психического состояния. Среди них — сокращение количества и частоты поездок, особенно в загруженные часы. Сюда же специалисты отнесли снижение количества резких торможений и превышения скорости, а также избегание движения по крупным автомагистралям.