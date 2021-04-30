Нейросеть научилась видеть деменцию у водителей

Нейросеть теперь умеет определять деменцию водителей по их поведению за рулем. Точность оценки составляет минимум 66%.
Стало известно, что нейросеть получила новую способность — определять старческую деменцию, опираясь на поведение водителя во время управления транспортным средством. Как сообщают специалисты, точность проверки составляет 66%. Если в базе указать возраст, пол и образование, то точность повышается до 88%.
Заметим, что нейросеть опирается на некоторые признаки, которые указывают на отклонения психического состояния. Среди них — сокращение количества и частоты поездок, особенно в загруженные часы. Сюда же специалисты отнесли снижение количества резких торможений и превышения скорости, а также избегание движения по крупным автомагистралям.
Пока что компания создатель нейросети не планирует делиться основными признаками — они будут опубликованы позже. Но уже под вышеуказанные признаки попадает, как минимум, 50% современных автомобилистов.