Раскрыта тайна древнего вымершего рогатого крокодила

Американские ученые после почти 150 лет споров раскрыли тайну классификации вымершего рогатого крокодила. Также специалисты определили, где именно этот загадочный крокодил находится на эволюционном древе.

Фото: M. Ellison, American Museum of Natural History M. Ellison, American Museum of Natural History

Ученые напомнили, что вымершие рогатые крокодилы были эндемичными для Мадагаскара еще 9000 лет назад. При этом, согласно исследованиям, они жили всего 1300–1400 лет назад.

Впервые обнаруженные в 1872 году, крокодилы были названы в честь характерных рогов на их черепах. С момента их открытия они были классифицированы в несколько разных семейств, ошибочно были приняты за другие виды и получили несколько разных названий.

В новом исследовании исследователи из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке использовали анализ ДНК, чтобы пролить свет на этих неоднозначных рептилий и определить, принадлежат ли они к их собственной уникальной группе, передает издание livescience.

«Рогатую» рептилию сначала относили к настоящим крокодилам. Но уже в XXI веке некоторые специалисты предложили включить ее в группу Osteolaeminae, которая содержит карликовых крокодилов и их родственников.

ДНК загадочной рептилии наконец-то позволила установить ее происхождение. Оказалось, что она вовсе не относится к настоящим крокодилам, но приходится им ближайшим родственником.

«Это открытие было неожиданным, а также очень информативным с точки зрения наших представлений о происхождении настоящих крокодилов, обитающих сегодня в тропиках»,- подчеркнули ученые.