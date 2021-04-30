В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Открыт новый вид светящейся в темноте ядовитой жабы

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Открыт новый вид светящейся в темноте ядовитой жабы
Фото: Nunes et al./PLOS OneNunes et al./PLOS One
В Бразилии обнаружили новый вид жабы, светящейся в темноте, содержащей яд и имеющей размер с человеческий ноготь, рассказывает Daily Mail.
Животное нашли в лесу в штате Сан-Паулу. Ученые определили, что оно является разновидностью тыквенной жабы (Brachycephalus ephippium), которая представляет собой группу родственных видов флуоресцентных ярких лягушек, чей оттенок напоминает тыкву. Большую часть времени эта жаба проводит в лесной подстилке — исследователи сфотографировали ее, притаившись между ветвями.
Жабе дали научное название Brachycephalus rotenbergae. Ее размер всего около двух сантиметров. Причины флуоресцентного свечения жабы ученым до конца не ясны. Возможно, яркий внешний вид служит предупреждением для хищников о ядовитости, но также он может являться ориентиром для потенциальных партнеров, или же это может быть эффективным камуфляжем среди желтых и оранжевых листьев, грибов и семян.
Ученые добавляют, что животное ядовито — оно содержит тетродотоксин, но смертельной опасности для человека он не представляет. Люди могут прикасаться к жабе голыми руками, но не должны подносить после этого руки к глазам или рту, чтобы не заразиться. Потенциально опасна эта жаба для мелких млекопитающих и птиц.
Наука и техника,Бразилия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители