Марсианский вертолет вылетит на новое место посадки

Первый марсианский вертолет Ingenuity завершил технологическую часть миссии и переведен в научный режим работы для изучения рельефа местности. Вскоре он выберет новое место для посадки во время четвертого полета, который состоится 1 мая, сообщили в пятницу участники миссии на онлайн-брифинге в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

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"Мы очень рады тому, что руководство NASA позволило нам перейти в новый режим работы, перейдя из режима технологической демонстрации к проверке тех научных возможностей, которые предоставляет Ingenuity. Это позволит нам показать, какие задачи сможет решать летательный аппарат на поверхности другой планеты", - сообщила Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity.

Вертолет Ingenuity был спущен на поверхность четвертой планеты Солнечной системы вместе с пятым ровером NASA, марсоходом Perseverance. Этот летательный аппарат стоимостью $80 млн США и массой 1,8 кг был разработан инженерами NASA исключительно для проверки того, возможен ли полет в крайне разреженной атмосфере Марса.

Три полета Ingenuity, как отметила Лори Глейз, руководитель планетологического подразделения NASA, показали, что марсианский вертолет успешно справился с этой задачей. Это позволило руководству НАСА переформатировать миссию и поставить новую задачу перед научной командой Ingenuity - изучение тех возможностей по проведению исследований, которые предоставляет летательный аппарат на Марсе.

В частности, по словам Онг, ученые планируют использовать Ingenuity для изучения тех областей Марса, куда не может проникнуть марсоход, для разведки местности с большой высоты, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и проведения других научных исследований.

Первые эксперименты такого рода будут проведены уже во время четвертого полета, который намечен на эту субботу. Ingenuity пролетит несколько десятков метров к югу от марсохода, получит снимки поверхности Марса, которые помогут ученым выбрать новое место для его посадки, куда марсианский вертолет перелетит в ходе пятого полета.

Поиски марсианской жизни

В декабре 2012 года представители NASA объявили, что инженеры агентства создадут еще один марсоход, пятый по счету. Ему предстояло стать своеобразным наследником ровера Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Новый аппарат, получивший неофициальное имя "Марс-2020" и официальное имя Perseverance, был выведен в космос в конце июля 2020 года.

С технической точки зрения пятый марсоход NASA - полный наследник Curiosity, что заметно удешевило и ускорило сборку ровера, стоимость которого оценивается космическим агентством в 2,46 млрд долларов. Главной задачей Perseverance будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.