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Известную мемную фотографию продали за полмиллиона долларов

Ferra.ruиещё 3
5 часов назад
Героиня известного мема Disaster Girl, или «Девочка-катастрофа», Зои Рот продала фотографию в виде NFT-токена за полмиллиона долларов.
Известное мемное фото продали за полмиллиона долларов
Фото: Ferra.ruFerra.ru
На фотографии Зои запечатлена на фоне горящего дома. Взгляд девочки сделал снимок мемным. Героиня фото решила заработать на нём денег и провела аукцион на площадке Foundation в середине апреля. В итоге мем купили за 180 монет Ethereum, или почти за $500 тысяч. При этом Зои Рот сохранила авторские права на изображение. Теперь девушка будет получать комиссионные в размере 10% от каждой перепродажи токена.
Как пишет ТАСС, Зои хочет потратить полученные деньги на оплату своего обучения и благотворительность.
Напомним, NFT — это, по сути, сертификат уникальности цифрового объекта. Он подтверждает право на владение цифровым активом, например, файлом).
Наука и техника,ИТАР-ТАСС,
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