Таяние ледников ускорилось в два раза за 20 лет

Уровень воды в мировом океане растет из-за климатического кризиса. Чаще всего подъем воды связан с тем, что из-за повышения температуры воздуха океан нагревается и объем уже существующей там воды растет. Второе место среди факторов подъема занимает таяние ледников, находящихся на суше.

С 2000 года масса мировых ледников сократилась на 4%. Больше всего тают ледника в Аляске, где потеряно 25% массы за 20 лет. Гренландия потеряла 12%, северная Канада и южная Канада потеряла по 10%, ледники в Гималаях потеряли 8%, как и в Андах. Ученые подчеркивают, что быстрее всего тают высокогорные ледники. Также важным фактором является толщина ледника.