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Таяние ледников ускорилось в два раза за 20 лет

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2 часа назад
Ученые в Университете Тулузы заключили, что таяние мировых ледников ускорилось в два раза за последние 20 лет. Каждый год масса ледников сокращается на 267 гигатонн – такой массы воды хватило бы, чтобы покрыть всю Англию двухметровым слоем воды. 21% подъема воды в мировом океане связано именно с сокращением мировых ледников, таяние ледяных шельфов Гренландии и Антарктики играет куда меньшую роль, считают эксперты.
Таяние ледников ускорилось в два раза за 20 лет
Фото: iStock.comiStock.com
Уровень воды в мировом океане растет из-за климатического кризиса. Чаще всего подъем воды связан с тем, что из-за повышения температуры воздуха океан нагревается и объем уже существующей там воды растет. Второе место среди факторов подъема занимает таяние ледников, находящихся на суше.
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В ходе исследования ученые задействовали спутниковые наблюдения NASA. С помощью статистики и компьютерного моделирования удалось составить картину о том, как таяли 217 175 мировых ледников (99,9% от общего числа) в последние 20 лет. Авторы исследования считают, что точность их вычислений позволила получить самое точное представление о состоянии ледников.
С 2000 года масса мировых ледников сократилась на 4%. Больше всего тают ледника в Аляске, где потеряно 25% массы за 20 лет. Гренландия потеряла 12%, северная Канада и южная Канада потеряла по 10%, ледники в Гималаях потеряли 8%, как и в Андах. Ученые подчеркивают, что быстрее всего тают высокогорные ледники. Также важным фактором является толщина ледника.
«У ледников в Альпах малая толщина и некоторые из них тают быстрее всего в мире. Это будет продолжаться, пока не останется ничего», - подчеркнула Ромэйн Угоннет, главный автор.
Эксперт отметил, что уже к 2050 году 80-90% ледников в Альпах может исчезнуть. Исчезновение ледников может оставить жителей горных регионов и долин рек без стабильного источника воды. Plus-one.ru рассказывал, что в итоге катастрофические схождения ледников могут участиться.
«Новое исследование окажет большое влияние, - заявил Самуэль Нуссбаумер, эксперт Мировой службы мониторинга ледников (WGMS). – Это самое глобальное и полное исследование. Объем новой информации огромен. Наблюдаемые стремительные изменения очень интересны с научной точки зрения. Никогда в истории изменения не происходили так быстро».
Наука и техника,NASA,Соединенное Королевство,Тулуза,
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