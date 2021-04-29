Таяние ледников ускорилось в два раза за 20 лет

«У ледников в Альпах малая толщина и некоторые из них тают быстрее всего в мире. Это будет продолжаться, пока не останется ничего», - подчеркнула Ромэйн Угоннет, главный автор.
«Новое исследование окажет большое влияние, - заявил Самуэль Нуссбаумер, эксперт Мировой службы мониторинга ледников (WGMS). – Это самое глобальное и полное исследование. Объем новой информации огромен. Наблюдаемые стремительные изменения очень интересны с научной точки зрения. Никогда в истории изменения не происходили так быстро».