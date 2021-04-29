В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Рекордсмена «Прогресс МС-14» свели с орбиты и затопили в Тихом океане

News.ruиещё 15
27 минут назад
Грузовой корабль «Прогресс МС-14», пробывший в космосе самое долгое среди кораблей своего класса время, был отстыкован от МКС, сведён с орбиты и затоплен. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
«Прогресс МС-14» затопили в Тихом океане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Прогресс» отчалил от российского модуля МКС «Звезда» 28 апреля в 02:11, после чего ещё около суток находился в автономном полёте. Специалисты тестировали на нём новую систему построения ориентации при затоплении.
В 03:01 29 апреля на грузовике был включён маршевый двигатель на торможение, придавший кораблю импульс величиной 120 метров в секунду. Затем «Прогресс» сошёл околоземной орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы. Несгоревшие остатки упали в несудоходном районе Тихого океана, называемом «кладбищем космических кораблей». Оно находится в 3150 километрах от новозеландского города Веллингтон.
«Прогресс МС-14» установил рекорд длительности полёта для кораблей своей серии. К моменту затопления он находился в осмосе 369 суток.
Корабли «Прогресс» используются для доставки грузов на космическую станцию. Их начали запускать в 1978 году, за это время осуществлено всего 168 запусков. При этом три корабля из-за аварий ракет-носителей не добрались до пункта назначения. Это происходило в 2011, 2015 и 2016 годах.
Ранее сообщалось, что российскую национальную космическую станцию, которая должна заменить МКС, планируется развернуть к 2035 году. Станцию будут запускать в два этапа. Первый базовый модуль для новой станции будет готов к запуску в 2025 году, сейчас он уже находится в работе. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для МКС.
Наука и техника,Наука,Космодром "Восточный",
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители