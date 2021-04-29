«Прогресс МС-14» затопили в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-14», пробывший в космосе самое долгое среди кораблей своего класса время, был отстыкован от МКС, сведён с орбиты и затоплен. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

«Прогресс» отчалил от российского модуля МКС «Звезда» 28 апреля в 02:11, после чего ещё около суток находился в автономном полёте. Специалисты тестировали на нём новую систему построения ориентации при затоплении.

В 03:01 29 апреля на грузовике был включён маршевый двигатель на торможение, придавший кораблю импульс величиной 120 метров в секунду. Затем «Прогресс» сошёл околоземной орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы. Несгоревшие остатки упали в несудоходном районе Тихого океана, называемом «кладбищем космических кораблей». Оно находится в 3150 километрах от новозеландского города Веллингтон.

«Прогресс МС-14» установил рекорд длительности полёта для кораблей своей серии. К моменту затопления он находился в осмосе 369 суток.

Корабли «Прогресс» используются для доставки грузов на космическую станцию. Их начали запускать в 1978 году, за это время осуществлено всего 168 запусков. При этом три корабля из-за аварий ракет-носителей не добрались до пункта назначения. Это происходило в 2011, 2015 и 2016 годах.