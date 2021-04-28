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От МКС отчалил грузовой корабль «Прогресс МС-14»

ТК «Звезда»иещё 3
2 часа назад
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который пробыл на орбите рекордное время среди «Прогрессов», отстыковался от МКС. Корабль отчалил от модуля «Звезда» российского сегмента МКС в 2.11 по московскому времени.
«Прогресс МС-14» отстыковался от МКС
Фото: roscosmos.ruroscosmos.ru
Ранее в госкорпорации подчеркнули, что миссия «космического грузовика» продлилась больше года.
Согласно предварительным расчетам специалистов службы ЦНИИмаш после расстыковки грузовой корабль будет находиться на околоземной орбите около суток, уточнили в компании.
Наука и техника,Наука,Космодром "Восточный",ЦНИИМАШ,
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