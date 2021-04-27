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Эксперты назвали пробелы в системе безопасности Android

Газета.Ru
1 час назад
Функция быстрой оплаты через браузер, по мнению экспертов издания Hi-Tech Mail.ru, может позволить злоумышленникам украсть деньги и личные данные.
Эксперты назвали пробелы в системе безопасности Android
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Google Chrome и другие браузеры предлагают пользователю функцию быстрой оплаты, что делает удобным совершение покупок в интернете — нет необходимости каждый раз вводить информацию о карте, почтовом адресе и другие данные.
Есть риск, что в любой момент ваши платежные данные также окажутся в руках злоумышленников и такие прецеденты уже случались», — указывают эксперты на несовершенство этой системы.
Пока не существует действенной защиты от мошенников, рекомендуется отключить данную функцию. В настройках браузера Chrome на Android-смартфоне и в разделе «Способы оплаты» нужно отключить опцию «Сохранять и автоматически подставлять платежные данные». Кроме того, эксперты рекомендуют зайти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» и отключить опцию «Доступ к способам оплаты».
Ранее Apple заявила, что устранила «самую серьезную» уязвимость iMac.
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