Хакеры попытались украсть формулу российской вакцины от коронавируса

Число кибератак на российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выросло в четыре раза. Об этом сообщил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов, передает РИА "Новости".
«Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика», - сообщил Мурашов.
По его словам, целью всех кибератак, которым подвергся «Вектор», была организация несанкционированного доступа к технологиям. Хакеры попытались «заразить» информационные системы научного центра вредоносным ПО.
США неоднократно обвиняло Россию в хакерских взломах. Однако пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков опроверг такую информацию. О готовящихся кибератаках на Россию также сообщал «Рамблер».