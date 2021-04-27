Учёные опровергли устоявшуюся версию формирования Земли

Благодаря фиксированию соотношения изотопов стронция удалось установить, когда именно выветрившаяся континентальная порода оказалась в океане и стала баритом. Это же, в свою очередь, способствовало установлению времени, когда на Земле впервые начались процессы выветривания. Последние способны происходить только тогда, когда земная кора и суша стабильно сформирована.
Выводы данной работы опровергают устоявшуюся версию ученых о начале тектоники плит и других геологических процессов, так как континентальный дрейф и стабилизация земной коры нужны для формирования суши, которая химически отличается от океанической коры.