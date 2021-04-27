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Учёные опровергли устоявшуюся версию формирования Земли

Ferra.ru
1 час назад
Издание Phys.org опубликовало результаты исследование ученых их Норвегии, Германии и Нидерландов, в рамках которого была опровергнута устоявшаяся версия формирования Земли.
Учёные опровергли устоявшуюся версию формирования Земли
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Так, согласно их выводам, континентальная земная кора была сформирована порядка 3,7 млрд лет назад, тогда как ранее считалось, что произошло это на 500 млн лет раньше. В рамках научной работы геологами были изучены минералы барита, найденные в шести различных месторождениях возрастом от 3,2 до 3,5 миллиарда лет.
Благодаря фиксированию соотношения изотопов стронция удалось установить, когда именно выветрившаяся континентальная порода оказалась в океане и стала баритом. Это же, в свою очередь, способствовало установлению времени, когда на Земле впервые начались процессы выветривания. Последние способны происходить только тогда, когда земная кора и суша стабильно сформирована.
Выводы данной работы опровергают устоявшуюся версию ученых о начале тектоники плит и других геологических процессов, так как континентальный дрейф и стабилизация земной коры нужны для формирования суши, которая химически отличается от океанической коры.
Наука и техника,Нидерланды,Норвегия,Германия,
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