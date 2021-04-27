Китай запустил девять коммерческих спутников

Китай во вторник осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6" (CZ-6, Long March-6) с девятью коммерческими спутниками. Об этом сообщило агентство "Синьхуа"

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По его данным, запуск состоялся в 11:20 по местному времени (06:20 мск) с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси. Нынешний запуск стал 366-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Отмечается, что все спутники вышли на заданную орбиту. Среди них "Цилу-1" и "Цилу-4", которые будут предоставлять восточной провинции Шаньдун услуги дистанционного зондирования земли для нужд градостроительства, сельского и лесного хозяйства, отрасли энергетики, предотвращения стихийных бедствий. Остальные семь спутников, как передает агентство, будут использоваться для тестирования технологий при проектировании спутниковых платформ, а также получения изображений в режиме реального времени, сбора и передачи данных.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.