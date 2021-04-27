В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Microsoft высмеяла Apple за отсутствие игр на MacBook

Ferra.ruиещё 1
1 час назад
В сети появился свежий рекламный ролик ноутбука Surface Laptop 4. В нём компания Microsoft вовсю расхваливает своё устройство, параллельно не забывая высмеять и его главного конкурента — MacBook Air.
Microsoft высмеяла Apple за отсутствие игр на MacBook
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Длительность видео всего 30 секунд. Но за это время редмондская компания умудряется «подколоть» ноутбук от Apple во многих моментах. Так, например, в минус яблочному лэптопу ставится отсутствие сенсорного управления.
Также в ролике отмечают, что Surface Laptop 4 имеет полноценный набор разъёмов, в отличие от MacBook Air с его двумя USB-C.
Вместе с тем рекламный ролик высмеял продукт Apple и за отсутствие игр. В то время как устройству на macOS приходится довольствоваться самым минимумом, на Windows-ноутбуках имеется обширная библиотека игр на любой вкус.
Напомним, что ноутбук Microsoft есть в двух модификациях: на AMD Ryzen 4000 или Intel Core 11-го поколения. Минимальная комплектация устройства оценена в 999 долларов (74,8 тыс рублей).
Наука и техника,Intel,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители