Microsoft высмеяла Apple за отсутствие игр на MacBook

Также в ролике отмечают, что Surface Laptop 4 имеет полноценный набор разъёмов, в отличие от MacBook Air с его двумя USB-C.

Вместе с тем рекламный ролик высмеял продукт Apple и за отсутствие игр. В то время как устройству на macOS приходится довольствоваться самым минимумом, на Windows-ноутбуках имеется обширная библиотека игр на любой вкус.