Археологи нашли отпечаток пальца возрастом 5 000 лет

Чтобы найти отпечаток ученые использовали специальную технику визуализации. Она позволяет выявить информацию, которую невозможно увидеть с помощью обычных методов исследования.
Отпечаток пальца возрастом 5 000 лет
"Хотя обнаружение отпечатка пальца не слишком повлияет на нашу работу, оно дает нам очень личную, острую связь с людьми неолитических Оркнейских островов 5000 лет назад", — отметил директор археологических работ Ник Кард.
Далее ученые хотят с помощью анализа отпечатка определить возраст и пол гончара.
Ранее археологи нашли на месте древнеримского города Помпеи практически полностью сохранившуюся колесницу. Тогда ученые определили, что, скорее всего, объект - церемониальная колесница, в некоторых источниках называемая Pilentum.