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Археологи нашли отпечаток пальца возрастом 5 000 лет

РИА Новости Крым
12 минут назад
В Шотландии на Оркнейских островах археологи нашли отпечаток, который 5000 лет назад оставил гончар на влажной глине, сообщает "Моя Планета".
Археологи нашли отпечаток пальца возрастом 5 000 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Чтобы найти отпечаток ученые использовали специальную технику визуализации. Она позволяет выявить информацию, которую невозможно увидеть с помощью обычных методов исследования.
Отпечаток пальца возрастом 5 000 лет
"Хотя обнаружение отпечатка пальца не слишком повлияет на нашу работу, оно дает нам очень личную, острую связь с людьми неолитических Оркнейских островов 5000 лет назад", — отметил директор археологических работ Ник Кард.
Далее ученые хотят с помощью анализа отпечатка определить возраст и пол гончара.
Ранее археологи нашли на месте древнеримского города Помпеи практически полностью сохранившуюся колесницу. Тогда ученые определили, что, скорее всего, объект - церемониальная колесница, в некоторых источниках называемая Pilentum.
Наука и техника,Моя планета,Шотландия,
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