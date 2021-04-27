Суперлуние: Луна максимально близко подошла к Земле

С приставкой Супер. Супербольшая, суперблизкая, суперкрасивая. Этой ночью жители всего Земного шара могут наблюдать удивительную Луну. Об этом сообщает «МИР 24».

Фото: NASA / Автор не известен NASA / Автор не известен

Именно сейчас спутник максимально близко подошел к нашей планете, поэтому и выглядит на 14% больше и на треть ярче, чем обычно. Ее уже засняли на фоне Стамбула.