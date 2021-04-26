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Опровергнуто общепринятое представление о формировании Земли

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Исследователи из Норвегии, Германии и Нидерландов выяснили, что континентальная земная кора возникла 3,7 миллиарда лет назад, то есть на 500 миллионов лет раньше, чем полагали ученые. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.
Опровергнуто общепринятое представление о формировании Земли
Фото: Simone Marchi / SwRISimone Marchi / SwRI
Геологи проанализировали минералы барита (сульфат бария), найденные в шести различных месторождениях возрастом от 3,2 до 3,5 миллиарда лет. Соотношение изотопов стронция позволило определить время, когда выветрившаяся континентальная порода попала в океан и превратилась в барит. Это позволило выяснить, когда на Земле впервые начались процессы выветривания, которые могли протекать только после формирования стабильной земной коры и суши.
Барит образуется из сульфата, присутствующего в морской воде, и бария из гидротермальных источников. Минерал служит своего рода снимком, запечатлевающим химический состав океана в момент возникновения осадка. Минеральные вещества, оседающие на дно, попадают в океан с суши благодаря выветриванию (разрушению горных пород под воздействием факторов окружающей среды), изменяя химический состав морской воды.
Полученные результаты опровергают общепринятые представления ученых о начале тектоники плит и других геологических процессов, поскольку континентальный дрейф и стабилизация земной коры необходимы для возникновения суши, отличающейся по химическому составу от океанической коры. Кроме того, раннее появление суши могло повлиять и на развитие жизни на Земле, которая могла одновременно развиваться как в морской воде, так и вне океана.
Наука и техника,Нидерланды,Норвегия,Германия,
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