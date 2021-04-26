Опровергнуто общепринятое представление о формировании Земли

Германии и Исследователи из Норвегии Нидерландов выяснили, что континентальная земная кора возникла 3,7 миллиарда лет назад, то есть на 500 миллионов лет раньше, чем полагали ученые. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Фото: Simone Marchi / SwRI Simone Marchi / SwRI

Геологи проанализировали минералы барита (сульфат бария), найденные в шести различных месторождениях возрастом от 3,2 до 3,5 миллиарда лет. Соотношение изотопов стронция позволило определить время, когда выветрившаяся континентальная порода попала в океан и превратилась в барит. Это позволило выяснить, когда на Земле впервые начались процессы выветривания, которые могли протекать только после формирования стабильной земной коры и суши.

Барит образуется из сульфата, присутствующего в морской воде, и бария из гидротермальных источников. Минерал служит своего рода снимком, запечатлевающим химический состав океана в момент возникновения осадка. Минеральные вещества, оседающие на дно, попадают в океан с суши благодаря выветриванию (разрушению горных пород под воздействием факторов окружающей среды), изменяя химический состав морской воды.