Илон Маск: участники первой миссии на Марс рискуют погибнуть

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Об этом Маск заявил в интервью основателю научного фонда X Prize Foundation Питеру Диамандису , комментируя слова о том, что его миссию часто называют «спасательным бегством для богатых».

Предприниматель отметил, что в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды».

Он также заявил, что в приглашении к полету должно быть указано, что участнику предстоит трудное и опасное путешествие, из которого он может не вернуться живым.

При этом он назвал миссию «великолепным приключением».