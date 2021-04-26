Илон Маск: участники первой миссии на Марс рискуют погибнуть

Основатель компании SpaceX Илон Маск
предупредил первых добровольцев, желающих участвовать в экспедиции на Марс, о риске умереть вдали от Земли, сообщает
Le Journal de Montreal.
Об этом Маск заявил в интервью основателю научного фонда X Prize Foundation Питеру Диамандису
, комментируя слова о том, что его миссию часто называют «спасательным бегством для богатых».
Предприниматель отметил, что в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды».
Он также заявил, что в приглашении к полету должно быть указано, что участнику предстоит трудное и опасное путешествие, из которого он может не вернуться живым.
При этом он назвал миссию «великолепным приключением».
Как сообщал «Рамблер», компания SpaceX создала более 100 ракет для полетов на Луну и Марс. В декабре прошлого года Илон Маск заявил, что его компании удастся осуществить туристический полет на Красную планету к 2026 году.