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Илон Маск: участники первой миссии на Марс рискуют погибнуть

Вероника Полынина
1 час назад
Основатель компании SpaceX Илон Маск предупредил первых добровольцев, желающих участвовать в экспедиции на Марс, о риске умереть вдали от Земли, сообщает Le Journal de Montreal.
Илон Маск: участники первой миссии на Марс рискуют погибнуть
Фото: ТАССТАСС
Об этом Маск заявил в интервью основателю научного фонда X Prize Foundation Питеру Диамандису, комментируя слова о том, что его миссию часто называют «спасательным бегством для богатых».
Предприниматель отметил, что в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды».
Он также заявил, что в приглашении к полету должно быть указано, что участнику предстоит трудное и опасное путешествие, из которого он может не вернуться живым.
При этом он назвал миссию «великолепным приключением».
Как сообщал «Рамблер», компания SpaceX создала более 100 ракет для полетов на Луну и Марс. В декабре прошлого года Илон Маск заявил, что его компании удастся осуществить туристический полет на Красную планету к 2026 году.
Наука и техника,Питер Диамандис,Илон Маск,SpaceX,
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