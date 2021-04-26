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Маск предупредил о миссии смертников на Марс

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Глава американской компании SpaceX Илон Маск предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле. Заявление инженера и бизнесмена, которое он сделал в интервью основателю X Prize Foundation Питеру Диамандису, приводит Fox Business.
Маск предупредил о миссии смертников на Марс
Фото: Mike Blake / ReutersMike Blake / Reuters
По словам Маска, в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды». По его мнению, в приглашении к полету на Марс должно быть указано, что «предстоит трудное и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым». Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых ждет «великолепное приключение».
В июне 2016 года глава SpaceX интервью изданию The Washington Post сравнил планируемое начало колонизации Марса с освоением Северной Америки англичанами, рассказал о первых смертниках этой миссии и подтвердил свое намерение отправить в 2018 году к Марсу беспилотную миссию на космическом корабле Crew Dragon.
В январе того же года Маск заявил о возможности полета человека на Марс до 2025 года, подчеркнув, что девяти лет достаточно для подготовки полета.
В апреле 2011 года инженер и бизнесмен в интервью The Wall Street Journal пообещал доставить человека на Марс в течение 10-20 лет.
Наука и техника,Питер Диамандис,Илон Маск,SpaceX,Wall Street Journal,
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