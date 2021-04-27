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Китайские ученые обнаружили на Солнце новый вид дождя

Мир24иещё 1
11 минут назад
Исследователи из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук смогли обнаружить на Солнце новый вид дождя. Об открытии пишет портал Phys.org.
На Солнце нашли неизвестную разновидность дождя
Фото:  NASA/SDO NASA/SDO
У этих осадков с земными общее только название. Солнечный дождь – жуткое явление: вещество, температура которого сотни тысячи градусов, падает на светило с огромной скоростью.
До этого времени было изучено два вида коронального дождя. Китайские ученые смогли зафиксировать третий: когда осадки образуются вдоль открытых структур магнитного поля при перезамыкании магнитных линий. В своеобразном магнитном провале плазма охлаждается и конденсируется, и начинается корональнальный дождь.
Кроме того, во время изучения нового вида дождя не было вспышек на Солнце. Именно этот факт и придает заключениям ученых статус открытия.
Ранее телескоп Hubble сделал снимок разрушающейся звезды. Звезда окружена плотным облаком из газа и пыли. Она находится на расстоянии почти 20 тысяч световых лет от Солнца.
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