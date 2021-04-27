На Солнце нашли неизвестную разновидность дождя

Исследователи из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук смогли обнаружить на Солнце новый вид дождя. Об открытии пишет портал Phys.org.

Фото: NASA/SDO NASA/SDO

У этих осадков с земными общее только название. Солнечный дождь – жуткое явление: вещество, температура которого сотни тысячи градусов, падает на светило с огромной скоростью.

До этого времени было изучено два вида коронального дождя. Китайские ученые смогли зафиксировать третий: когда осадки образуются вдоль открытых структур магнитного поля при перезамыкании магнитных линий. В своеобразном магнитном провале плазма охлаждается и конденсируется, и начинается корональнальный дождь.

Кроме того, во время изучения нового вида дождя не было вспышек на Солнце. Именно этот факт и придает заключениям ученых статус открытия.