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Вертолет Ingenuity во время третьего полета на Марсе пролетел порядка 50 м

ТАССиещё 1
26 минут назад
Вертолет Ingenuity ("Изобретательность") во время третьего испытательного полета на Марсе преодолел дистанцию около 50 м, развив скорость примерно 2 м/с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Вертолет развил рекордную скорость на Марсе
Фото: NASANASA
Как уточнили в агентстве, эти показатели - рекордные не только по сравнению с предыдущими двумя полетами на Марсе, но и с испытаниями на Земле. Высота полета составила 5 м - столько же, сколько и во время вторых испытаний. Аппарат также передал на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Красной планеты.
NASA опубликовало цветной снимок с марсохода Perseverance ("Настойчивость"), на котором виден летящий вертолет.
Первые летные испытания Ingenuity состоялись в понедельник. В ходе полета продолжительностью около 40 секунд аппарат массой 1,8 кг в автономном режиме поднялся над поверхностью Марса на высоту до 3 м, после чего совершил посадку. Вторые испытания состоялись в четверг. В ближайшие дни NASA рассчитывает вновь отправить Ingenuity в полет над Марсом.
Наука и техника,NASA,
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