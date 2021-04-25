Эксперты оценили вероятность "войн за воду"

В Судане также разгорелся конфликт из-за дефицита воды. Это конфликт в Дарфуре. В 2004 году из-за засухи кочевые племена остались без доступа к воде. Им не давали брать воду, потому что нехватка воды была даже у оседлых народов, живших вблизи источников.