Эксперты оценили вероятность "войн за воду"

Эксперты рассказали, когда на планете начнутся войны из-за чистой воды. Нехватку важнейшего для жизни ресурса обсудили на фестивале «Экочашка», сообщает РИА Новости
.
Специалисты пришли к выводу, что изменение климата через 50 лет приведет к дефициту воды в некоторых регионах планеты. В России
дефицит усилится на юге. Засухи здесь будут повторяться чаще. Негативно изменится качество воды: будет уменьшаться речной сток, реки начнут мутнеть и «цвести».
Специалист по вопросу климатических беженцев Юлия Кузнецова
отметила, что дефицит воды уже провоцирует военные конфликты. Засуха и отсутствие доступа к питьевой воде подтолкнули развитие военного сценария в Сирии в 2011 году.
«Несколько лет была засуха, жуткий водный кризис. Люди внутри страны мигрировали в города, началось перенаселение и борьба за ресурс», - сказала Кузнецова.
В Судане также разгорелся конфликт из-за дефицита воды. Это конфликт в Дарфуре. В 2004 году из-за засухи кочевые племена остались без доступа к воде. Им не давали брать воду, потому что нехватка воды была даже у оседлых народов, живших вблизи источников.
При этом эксперты отмечают, что в развитом мире только Испания и Сингапур имеют водные проблемы. Здесь военные конфликты маловероятны.
«Думаю, войны не начнутся. Есть дорогие, но более дешевые, чем война, способы эту воду добывать Даже опреснение воды достигло уже очень высоких показателей эффективности Помимо этого технологии водосбережения также развиваются», - сказала специалист по гидрологическим прогнозам НИУ ВШЭ Мария Сидорова.
Эксперты считают, что главной проблемой станет доступ к качественной воде.
Например, в городе Копейск (сателлит Челябинска) уже сейчас нельзя использовать существующие рядом озера, они являются шлаконакопителями. Воду приходится везти из Челябинска, за 40 километров.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что российский регион потратит 2,5 миллиарда рублей на чистую воду.