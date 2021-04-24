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Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Газета.Ru
11 минут назад
Американский космический корабль Crew Dragon (компания SpaceX) в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС) в субботу, 24 апреля. Прямую трансляцию ведет NASA.
Корабль был запущен с космодрома во Флориде накануне, 23 апреля. По данным американской космической службы, Crew Dragon пристыковался к МКС примерно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 12.08 мск) в субботу.
На борту аппарата находятся астронавты NASA Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.
Это второй раз, когда Crew Dragon отправился на МКС. Первый полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.
В марте сообщалось, что Россия и США не договорились о перекрестных полетах на российских «Союзах» и американских кораблях Crew Dragon к Международной космической станции.
Наука и техника,Видео,Роберт Шейн,SpaceX,NASA,
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