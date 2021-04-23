Найдены источники загадочного космического излучения

Считалось, что излучение гамма-лучей сверхвысокой энергии (более 56 тераэлектронвольт, ТэВ) связано с источниками нейтрино и гамма-лучей, называемыми певатронами (PeVatrons), которые могут представлять собой вспышки сверхновых, области звездообразования или сверхмассивные черные дыры. Однако в 2020 год коллаборация HAWC опубликовала список из девяти источников гамма-излучения, излучающих более 56 ТэВ, которые располагались рядом с пульсарами.