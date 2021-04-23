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Найдены источники загадочного космического излучения

Lenta.ru
23 минуты назад
Международная группа астрономов выявила источник загадочного высокоэнергетического гамма-излучения, которым оказался плерион — туманность, окружающая пульсар. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Найдены источники загадочного космического излучения
Фото: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y ElectrónicaInstituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Исследователи наблюдали скопление мощных пульсаров с помощью гамма-обсерватории HAWC (High Altitude Water Cherenkov Experiment). Оказалось, что гамма-излучение создается плерионами, подпитывающимися энергией от ветра пульсара.
Считалось, что излучение гамма-лучей сверхвысокой энергии (более 56 тераэлектронвольт, ТэВ) связано с источниками нейтрино и гамма-лучей, называемыми певатронами (PeVatrons), которые могут представлять собой вспышки сверхновых, области звездообразования или сверхмассивные черные дыры. Однако в 2020 год коллаборация HAWC опубликовала список из девяти источников гамма-излучения, излучающих более 56 ТэВ, которые располагались рядом с пульсарами.
HAWC регистрирует частицы в составе атмосферного ливня — потока, порождаемого взаимодействием космических лучей с верхними слоями атмосферы Земли. Поскольку заряженные частицы перемещаются со скоростью выше скорости света в этой среде, возникает черенковское излучение, которое выявляют детекторы.
Наука и техника,NASA,
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