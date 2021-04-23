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SpaceX запустила Crew Dragon к МКС и в 80-й раз сохранила Falcon 9

Lenta.ruиещё 2
48 минут назад
Тяжелая ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с площадки в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида стартовала к Международной космической станции (МКС). Трансляцию в Twitter ведет SpaceX.
Crew Dragon 2 стартовал к МКС
Фото: РИА Новости / NASAРИА Новости / NASA
На борту космического корабля находятся астронавты Роберт Шейн Кимбро, Меган Макартур (США), Тома Песке (Франция) и Акихико Хосидэ (Япония). Данная миссия стала второй регулярной для Crew Dragon.
Согласно SpaceX, после пуска первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. В сообщении компании подчеркивается, что SpaceX в 80-й раз сохранила первую ступень ракеты, использовавшейся для орбитального запуска.
В марте «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова сообщил, что российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на Crew Dragon.
В мае 2020 года состоялся испытательный пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с американскими астронавтами на борту к МКС. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. После этого для отправки людей на МКС США использовали российские корабли серии «Союз».
Наука и техника,Сергей Корсаков,Роберт Шейн,Павел Власов,Центр подготовки космонавтов,SpaceX,Интерфакс,
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