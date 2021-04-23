Череда вспышек на Солнце продолжается третий день подряд, индекс вспышечной активности поднят до оранжевого уровня, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.

Отмечается, что в четверг «на Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше». Еще три вспышки зафиксированы в 8.09 мск, 5.37 и 4.32 мск в пятницу, передает РИА «Новости». Кроме того, на 25 апреля с вероятностью 40% прогнозируется слабая магнитная буря.

Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, выбрасываемые во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Напомним, во вторник на Солнце произошла вспышка среднего класса. Три слабых вспышки класса С произошли на Солнце утром в четверг.

Число солнечных вспышек в ближайшие несколько лет станет больше. Такой прогноз сделал старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева РАН Антон Рева в комментарии «Звезде». Эксперт подтвердил слова профессора визуальных вычислений на факультете инженерии и информатики Брэдфордского университета Рами Кахваджи, который ранее предупредил о том, что главная звезда Солнечной системы входит в период повышенной активности.

«Солнце регулярно проходит через минимум и максимум. Каждые 11 лет. Это как у Земли есть зима и лето, так и у Солнца есть, когда много вспышек, и когда мало вспышек. Все правильно. Вспышек будет больше», - отметил Рева.

По мнению эксперта, потенциальная угроза современным технологиям со стороны магнитных объектов, вызванных солнечной активностью, действительно есть.

«Когда происходят вспышки на Солнце, это может повлиять на Землю, иногда часть атмосферы Солнца, какие-то магнитные объекты могут улететь от Солнца, и это регулярно происходит, и полететь в сторону Земли. Нас, кто находится на Земле, это не касается, поскольку магнитное поле Земли нас защищает, но сейчас в космосе спутники летают, их магнитное поле Земли не защищает, и потенциально это может привести к отказу оборудования», - указал эксперт.

Он назвал также возможным негативное воздействие магнитных бурь, вызванных мощными солнечными вспышками, на полеты, происходящие в арктических и антарктических областях, а также на высокотехнологичную аппаратуру, которая работает в космосе. Вместе с тем, как заверил эксперт, пока подобные случаи регистрируются достаточно редко.

Магнитные бури воздействуют на центральную нервную и кровеносную системы человека. Об этом URA.RU рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев

«Основное влияние магнитных бурь — на технику, включенную в розетку. Происходят скачки электроэнергии. С человеком все сложнее: его нельзя измерить различными приборами, чтобы оценить воздействие. Однако есть метеочувствительные люди, которые утверждают, что на них действует возмущенная магнитосфера Земли. Медицинские исследования показывают два пути влияния переменного магнитного поля: на центральную нервную систему и на характеристики плазмы крови. Однако если организм здоров, никакого влияния он не получит. Если уже есть проблемы, то фактор бурь добавит неприятностей», — пояснил ученый свою точку зрения.

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что в болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни. Об этом специалист сообщил URA.RU.

Рамблер

«Связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально. Люди списывают нежелание заниматься своим здоровьем на бога, паразитов или на магнитное возмущение. Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит», — рассказал врач.

Магнитные бури могут вызывать определенные реакции у тех, кто страдает от тех или иных заболеваний сердца и сосудов. О воздействии этого явления на здоровье рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в разговоре с телеканалом «Москва 24».

По ее словам, у одних людей могут возникать определенные сосудистые реакции, в связи с чем в группе риска оказываются те, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и заболеваниями органов дыхания. Другие могут испытывать чувство апатии, связанное с понижением давления и замедлением частоты сердечных сокращений.

Для улучшения самочувствия в период магнитных бурь Романенко посоветовала высыпаться, правильно питаться и не употреблять алкоголь и кофе. «К любым капризам погоды организм практически здорового человека готов», — отметила врач.

Людям с метеозависимостью во время перепадов атмосферного давления стоит следить за своим рационом. Такой способ улучшить состояние россиянам назвал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени Ломоносова Юрий Гурфинкель, передает РИА Новости.

По его словам, в такие дни нежелательно есть острые и чрезмерно соленые блюда, так как они могут спровоцировать перепады артериального давления.

«В такие дни от соли лучше отказаться вообще», — заявил медик.

Гурфникель уточнил, что рацион во время изменений погоды зависит во многом от индивидуальных привычек и вкусов, но предпочтительнее есть в такие периоды овощи, не очень сладкие фрукты и «длинные» углеводы. При этом «короткие» углеводы и продукты, содержащие большое количество сахара, лучше исключить.

Тем, у кого повышенное артериальное давление, стоит в умеренных количествах есть овсяную, кукурузную и другие каши при резких перепадах атмосферного давления.

Ранее Гурфникель рассказал, что перепады давления могут привести к нарушениям сна у метеозависимых людей, поэтому при резких изменениях погоды лучше ограничить физическую и умственную активность. Он объяснил, что в такие периоды увеличивается вязкость крови, ее движение в капиллярах замедляется, а содержание кислорода падает, поэтому в ткани поступает его меньшее количество. В результате это может привести к скачкам артериального давления и нарушениям сна.

Астрономы при помощи комплекса телескопов зафиксировали самую крупную в истории вспышку Проксимы Центавры – ближайшей к Солнцу звезды. Расстояние между ними составляет около четырех световых лет (30 трлн километров), сообщает Astrophysical Journal Letters.

Проксима Центавра, самый маленький объект системы Альфа Центавра, является красным карликом. Ее радиус составляет 14% солнечного, масса – 12% солнечной, а температура – около 3050 Кельвинов (2777 градусов по Цельсию).

Яркость Проксимы Центавры в 1000 раз меньше, чем у Солнца. Поэтому, несмотря на близкое расстояние, ее нельзя увидеть невооруженным глазом.

В течение нескольких месяцев ученые наблюдали за этой звездой при помощи наземных и космических приборов. Они обнаружили, что 1 августа 2019 года на ней произошла аномальная вспышка. Она длилась всего 7 секунд, но оказалась самой яркой из всех, когда-либо обнаруженных в миллиметровом и дальнем ультрафиолетовом диапазонах волн.

«Звезда стала в 14 000 раз в ультрафиолетовом диапазоне», – пояснили ученые.

В целом, вспышка была примерно в 100 раз мощнее, чем любая подобная вспышка на Солнце. По словам исследователей, планеты у Проксимы Центавры переживают такие экстремальные события не раз в столетие, а каждый день, а то и чаще.