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Российские космонавты отдохнут на МКС 1 и 9 мая

ТАСС
17 минут назад
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), будут отдыхать 1 и 9 мая. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.
Российские космонавты отдохнут на МКС 1 и 9 мая
Фото: РоскосмосРоскосмос
"1 и 9 мая у экипажа выходной", - отметили в госкорпорации.
Сейчас на борту МКС работают семь членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
Ранее в Роструде сообщили ТАСС, что длинные выходные ожидают россиян с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы.
Наука и техника,Майкл Хопкинс,Виктор Гловер,Соити Ногути,Олег Новицкий,Роструд,Роскосмос,NASA,ИТАР-ТАСС,
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